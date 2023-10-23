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MEDİA распространило заявление о фейковом материале, опубликованном в австрийской газете Der Standard

MEDİA распространило заявление о фейковом материале, опубликованном в австрийской газете Der Standard Агентство развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) распространило заявление по поводу основанного на фейк-ньюс материала, опубликованного в номере австрийской газеты Der Standard от 21 октября.
Медиа
23 октября 2023 г. 16:50
MEDİA распространило заявление о фейковом материале, опубликованном в австрийской газете Der Standard

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) распространило заявление по поводу основанного на фейк-ньюс материала, опубликованного в номере австрийской газеты Der Standard от 21 октября.

Как передает Report, это отражено в заявлении ведомства.

"Австрийская газета Der Standard в своем номере от 21 октября 2023 года опубликовала репортаж под названием "Опасность этнических чисток в Нагорном Карабахе". Автор материала, тележурналист Йо Ангерер, не проводя никаких исследований, преподнес различные доводы в качестве фактов и создал ложное представление об антитеррористической операции локального характера, проведенной Азербайджаном на своей территории 19 сентября на основе норм и принципов международного права. Вместо того чтобы в целях ориентирования аудитории сделать акцент на значимости и сути новости, журналист превратил часть статьи с комментариями в предмет манипулирования, нарушил такой принцип журналистики, как соблюдение баланса, не приняв во внимание мнение другой стороны, и подготовил однобокий материал, не отражающий объективно текущую ситуацию в регионе.

Соответствующие официальные органы власти Азербайджанской Республики уважают право на доступ к информации всех журналистов, независимо от того, в каком медиасубъекте они работают и какую страну представляют, и всегда готовы оперативно реагировать на запросы журналистов. Хотим подчеркнуть, что ни газета Der Standard, ни Йо Ангерер не обращались к соответствующим государственным органам Азербайджанской Республики по поводу антитеррористической операции локального характера.

Отметим, что выдвижение в репортаже, размещенном в упомянутой газете, вымышленной версии о гибели мирного населения в ходе антитеррористической операции локального характера является фейковой новостью (фейк-ньюс). Так, в репортаже не учтено мнение миссии ООН, неоднократно посещавшей регион по приглашению Азербайджанской Республики, о том, что в ходе антитеррористических операций локального характера мирному населению не был причинен никакой ущерб и никаких фактов в связи с этим зафиксировано не было. Хотели бы напомнить, что сотрудники ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций не подтвердили ни единого случая изгнания Вооруженными силами Азербайджанской Республики жителей армянского происхождения или применения против них силы. Также лица армянского происхождения в своих многочисленных заявлениях, данных приехавшим в регион международным СМИ, в то же время ведущим медиаструктурам Армении, неоднократно подчеркивали тот факт, что никакого ущерба мирному населению нанесено не было.

Мы, Агентство развития медиа Азербайджанской Республики, выражаем сожаление по поводу публикации в газете Der Standard материала, искажающего реальность на основе личных, субъективных политических соображений и несовместимого с принципами журналистской этики и профессионализма, и призываем эту газету подготовить материал о текущих политических реалиях в нашем регионе с учетом официальной позиции Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке MEDIA issues statement on fake news-based material published in Austrian newspaper “Der Standard”
Версия на азербайджанском языке MEDİA Avstriya mətbuatında dərc olunan saxta xəbərlə bağlı açıqlama yayıb

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