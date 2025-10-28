MEDİA провело семинар по применению ИИ в СМИ
Медиа
28 октября, 2025
16:48
Завершился двухдневный семинар для представителей СМИ на тему "Применение искусственного интеллекта в медиа", организованный Агентством развития медиа Азербайджана (MEDİA) совместно с программой повышения квалификации Университета ADA.
Как сообщает Report со ссылкой на MEDİA, во второй день программы представители медиа получили информацию о роли технологий искусственного интеллекта (ИИ) в производстве информации, обработке данных и подготовке генеративного контента.
Сессии проведены доцентом кафедры цифрового маркетинга и массовых коммуникаций, заведующим лабораторией нейронаук, известным ученым д-ром Николасом Хамелином.
С участниками семинара состоялись интерактивные дискуссии.
