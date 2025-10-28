Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    MEDİA провело семинар по применению ИИ в СМИ

    Медиа
    • 28 октября, 2025
    • 16:48
    MEDİA провело семинар по применению ИИ в СМИ

    Завершился двухдневный семинар для представителей СМИ на тему "Применение искусственного интеллекта в медиа", организованный Агентством развития медиа Азербайджана (MEDİA) совместно с программой повышения квалификации Университета ADA.

    Как сообщает Report со ссылкой на MEDİA, во второй день программы представители медиа получили информацию о роли технологий искусственного интеллекта (ИИ) в производстве информации, обработке данных и подготовке генеративного контента.

    Сессии проведены доцентом кафедры цифрового маркетинга и массовых коммуникаций, заведующим лабораторией нейронаук, известным ученым д-ром Николасом Хамелином.

    С участниками семинара состоялись интерактивные дискуссии.

    MEDİA Университет ADA искусственный интеллект СМИ семинар
