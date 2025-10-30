Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 30 октября, 2025
    • 12:29
    MEDİA объявило очередной конкурс для журналистов

    Агентство по развитию медиа (MEDİA) Азербайджана объявило новый конкурс для журналистов.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство, заявки и сопроводительные документы принимаются в электронном виде через портал mib.media.gov.az.

    Конкурс открыт до 7 ноября 2025 года, 18:00. Главное требование - предоставить публикацию или видеоматериал, вышедший в течение последних трех месяцев до дня объявления конкурса.

    Представители печатных или онлайн-СМИ могут подать одну работу по одной из следующих номинаций:

    · лучший репортаж;

    · лучший общественно-политический анализ;

    · лучший социально-экономический анализ;

    · лучшее интервью;

    · лучший материал о культуре;

    · лучшая авторская колонка;

    · лучшее журналистское расследование;

    · лучший очерк.

    Из аудиовизуальных СМИ могут быть представлены материалы длительностью до 5 минут в одной из категорий:

    · лучший общественно-политический репортаж;

    · лучший социально-экономический репортаж;

    · лучший тематический репортаж (спорт, культура и др.).

    Оценку представленных работ проведут три независимых эксперта, приглашенные MEDİA. По итогам конкурса будут награждены по 5 журналистов в каждой письменной номинации, 5 журналистов и 5 операторов в телевизионных категориях.

