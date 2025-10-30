MEDİA объявило очередной конкурс для журналистов

Агентство по развитию медиа (MEDİA) Азербайджана объявило новый конкурс для журналистов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, заявки и сопроводительные документы принимаются в электронном виде через портал mib.media.gov.az.

Конкурс открыт до 7 ноября 2025 года, 18:00. Главное требование - предоставить публикацию или видеоматериал, вышедший в течение последних трех месяцев до дня объявления конкурса.

Представители печатных или онлайн-СМИ могут подать одну работу по одной из следующих номинаций:

· лучший репортаж;

· лучший общественно-политический анализ;

· лучший социально-экономический анализ;

· лучшее интервью;

· лучший материал о культуре;

· лучшая авторская колонка;

· лучшее журналистское расследование;

· лучший очерк.

Из аудиовизуальных СМИ могут быть представлены материалы длительностью до 5 минут в одной из категорий:

· лучший общественно-политический репортаж;

· лучший социально-экономический репортаж;

· лучший тематический репортаж (спорт, культура и др.).

Оценку представленных работ проведут три независимых эксперта, приглашенные MEDİA. По итогам конкурса будут награждены по 5 журналистов в каждой письменной номинации, 5 журналистов и 5 операторов в телевизионных категориях.