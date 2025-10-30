MEDİA объявило очередной конкурс для журналистов
30 октября, 2025
- 12:29
Агентство по развитию медиа (MEDİA) Азербайджана объявило новый конкурс для журналистов.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство, заявки и сопроводительные документы принимаются в электронном виде через портал mib.media.gov.az.
Конкурс открыт до 7 ноября 2025 года, 18:00. Главное требование - предоставить публикацию или видеоматериал, вышедший в течение последних трех месяцев до дня объявления конкурса.
Представители печатных или онлайн-СМИ могут подать одну работу по одной из следующих номинаций:
· лучший репортаж;
· лучший общественно-политический анализ;
· лучший социально-экономический анализ;
· лучшее интервью;
· лучший материал о культуре;
· лучшая авторская колонка;
· лучшее журналистское расследование;
· лучший очерк.
Из аудиовизуальных СМИ могут быть представлены материалы длительностью до 5 минут в одной из категорий:
· лучший общественно-политический репортаж;
· лучший социально-экономический репортаж;
· лучший тематический репортаж (спорт, культура и др.).
Оценку представленных работ проведут три независимых эксперта, приглашенные MEDİA. По итогам конкурса будут награждены по 5 журналистов в каждой письменной номинации, 5 журналистов и 5 операторов в телевизионных категориях.