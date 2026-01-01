Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Швейцарии в связи с трагедией в Кран-Монтане

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Швейцарии в связи с взрывом на горнолыжном курорте Кран-Монтана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

    "Мы глубоко опечалены известием о трагическом пожаре в Кран-Монтане, который унес много жизней и стал причиной травм. Выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших и народу Швейцарии. Наши мысли с теми, кто потерял своих близких, и мы желаем скорейшего выздоровления раненым", - заявили в МИД Азербайджана.

    Отметим, что взрыв произошел в ночь на 1 января 2026 года в двухэтажном баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана, расположенном в Альпах. По предварительным данным, в результате инцидента погибли около 40 человек, еще порядка 100 человек получили травмы.

