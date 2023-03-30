MARSA: В Азербайджане мы используем самую передовую из существующих технологий для измерения аудитории

В Азербайджане мы используем самую передовую из существующих в мире технологий для измерения аудитории.

В Азербайджане мы используем самую передовую из существующих в мире технологий для измерения аудитории.

Об этом в интервью Report рассказала Ирада Султанова, управляющий директор компании MARSA.

Спикер отметила, что с января 2023 года MARSA начала свою деятельность и уже 3-й месяц предоставляет данные телевизионных измерений на рынок.

"С уверенностью могу сказать, что в Азербайджане мы используем самую передовую из существующих в мире технологий для измерения аудитории. Более того, Азербайджан – первая и пока единственная страна в мире, которая внедрила и начала проводить измерение аудитории и телесмотрения по всей стране, посредством таблет-метров PМ7. На сегодняшний день РМ7- это последняя разработка компании Kantar Media, являющейся мировым лидером в сфере измерений и работающей в более чем 70 странах. Уже сейчас к нам для консультаций обращаются коллеги из других стран, которые только начинают переход на новые технологии PМ7. Думаю, что в этом и есть одно из основных отличий нашей компании от предшественников, мы не просто расширили географию измерений по всему Азербайджану, увеличили и усилили панель с 180 до 950 домохозяйств, внедрили самые последние технологии, но и представили страну в инновационном свете на международном рынке в сфере измерений аудитории. Азербайджан и наш проект стал одним из самых интересных и заметных в 2022 году в сфере измерений аудитории. О нашем проекте говорили на Международном Саммите Кантара в Лондоне, на конференции PAMRO в Южной Африке и на Международной конференции ASI во Франции", - сказала И.Султанова.

MARSA LLC является официальным технологическим партнером компании "Кантар" - одной из лидирующих в мире исследовательских компаний в области средств массовой информации.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.