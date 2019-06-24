Lenta.ru извинилась перед азербайджанским народом

Материал об Азербайджане, опубликованный на сайте Lenta.ru, был удален. Об этом российскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в России.

Отмечается, что в результате осуществленных неотложных мер, материал Константина Дворецкого под заголовком "Они заводят любовников втайне от мужа и хвастаются подругам" была снята с портала.

Как сообщили в посольстве кроме того, на упомянутом сайте была размещена информация, в которой редакция приносит свои извинения жителям Азербайджана и представителям российской диаспоры азербайджанцев и подчёркивается, что материал не преследовал цели оскорбить представителей азербайджанского народа.