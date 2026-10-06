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    Шесть человек погибли в Японии в результате нападений медведей

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 09:10
    Шесть человек погибли в Японии в результате нападений медведей

    Шесть человек погибли и около 30 пострадали в результате нападений медведей в Японии с апреля по начало сентября 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство окружающей среды Японии, за этот период медведей заметили вблизи населенных пунктов почти 17,4 тыс. раз. Это самый высокий показатель за последние пять лет.

    Специалисты предупреждают, что осенью число встреч с медведями может увеличиться, поскольку животные активно ищут пищу перед зимней спячкой. Несмотря на хороший урожай желудей и лесных орехов, некоторые медведи продолжают приближаться к населенным пунктам в поисках еды.

    В сентябре одного из медведей обнаружили и застрелили в жилом районе Хатиодзи, входящем в состав Токио.

    За последнее десятилетие территория обитания медведей на крупнейшем японском острове Хонсю увеличилась почти вдвое.

    Нападение медведя Япония
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