Yaponiyada ayıların hücumları nəticəsində altı nəfər ölüb
- 06 oktyabr, 2026
- 09:15
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Yaponiyada 2026-cı ilin aprelindən sentyabrın əvvəlinə qədər ayıların hücumları nəticəsində altı nəfər həlak olub və təxminən 30 nəfər zərər çəkib.
"Report" Yaponiya Ətraf Mühit Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu müddət ərzində ayılar yaşayış məntəqələri yaxınlığında təxminən 17,4 min dəfə müşahidə edilib. Bu, son beş ilin ən yüksək göstəricisidir.
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, payızda ayılarla qarşılaşma halları arta bilər, çünki heyvanlar qış yuxusundan əvvəl fəal şəkildə qida axtarırlar. Palıd qozası və meşə qoz-fındığının yaxşı məhsuluna baxmayaraq, bəzi ayılar yemək axtarışında yaşayış məntəqələrinə yaxınlaşmağa davam edirlər.
Sentyabrda ayılardan biri Tokionun tərkibinə daxil olan Haçioci yaşayış rayonunda aşkar edilərək güllə ilə öldürülüb.
Son on il ərzində Yaponiyanın ən böyük adası Honşuda ayıların yaşayış ərazisi təxminən iki dəfə artıb.