Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.10.2026)
Финансы
- 06 октября, 2026
- 08:50
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
100,64
|
0,32
|
39,79
|
WTI (долл/барр)
|
89,69
|
0,26
|
32,27
|
Золото (долл/унция)
|
4153,30
|
- 3,50
|
- 187,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
51 267,90
|
90,94
|
3 204,61
|
S&P 500
|
7 773,95
|
51,23
|
928,45
|
Nasdaq
|
27 477,31
|
286,45
|
4 235,32
|
Nikkei
|
69 946,86
|
1 637,40
|
19 607,38
|
Dax
|
25 254,21
|
23,01
|
763,80
|
FTSE 100
|
10 497,94
|
35,99
|
566,56
|
CAC 40 INDEX
|
7 834,10
|
- 63,09
|
- 315,40
|
Shanghai Composite
|
3 842,19
|
0,00
|
- 126,65
|
Bist 100
|
12 443,92
|
173,74
|
1 182,40
|
RTS
|
861,11
|
0,86
|
- 253,02
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1220
|
0,0000
|
- 0,0525
|
USD/GBP
|
1,3216
|
0,0000
|
- 0,0257
|
JPY/USD
|
158,1700
|
0,2600
|
1,7200
|
RUB/USD
|
84,8626
|
0,0500
|
6,1126
|
TRY/USD
|
49,1764
|
0,0300
|
6,2202
|
CNY/USD
|
6,7074
|
0,0000
|
- 0,2816
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (06.10.2026)
Последние новости
06:53
В Низаминском районе Баку временно приостановят подачу газаЭнергетика
06:21
Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городамДругие страны
05:45
The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном ИерусалимеДругие страны
05:18
Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступленияхДругие страны
04:54
В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациентаДругие страны
04:26
Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНРДругие страны
03:49
Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабреДругие страны
03:12
Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человекаВнешняя политика
02:44