İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.10.2026)

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2026
    • 08:50
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    100,64

    0,32

    39,79

    Neft WTI (dollar/barel)

    89,69

    0,26

    32,27

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4153,30

    - 3,50

    - 187,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    51 267,90

    90,94

    3 204,61

    S&P 500

    7 773,95

    51,23

    928,45

    Nasdaq

    27 477,31

    286,45

    4 235,32

    Nikkei

    69 946,86

    1 637,40

    19 607,38

    Dax

    25 254,21

    23,01

    763,80

    FTSE 100

    10 497,94

    35,99

    566,56

    CAC 40 INDEX

    7 834,10

    - 63,09

    - 315,40

    Shanghai Composite

    3 842,19

    0,00

    - 126,65

    Bist 100

    12 443,92

    173,74

    1 182,40

    RTS

    861,11

    0,86

    - 253,02

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1220

    0,0000

    - 0,0525

    USD/GBP

    1,3216

    0,0000

    - 0,0257

    JPY/USD

    158,1700

    0,2600

    1,7200

    RUB/USD

    84,8626

    0,0500

    6,1126

    TRY/USD

    49,1764

    0,0300

    6,2202

    CNY/USD

    6,7074

    0,0000

    - 0,2816
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (06.10.2026)
    44 - Tezliklə
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