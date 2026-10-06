Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.10.2026)
Maliyyə
- 06 oktyabr, 2026
- 08:50
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
100,64
|
0,32
|
39,79
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
89,69
|
0,26
|
32,27
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4153,30
|
- 3,50
|
- 187,80
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
51 267,90
|
90,94
|
3 204,61
|
S&P 500
|
7 773,95
|
51,23
|
928,45
|
Nasdaq
|
27 477,31
|
286,45
|
4 235,32
|
Nikkei
|
69 946,86
|
1 637,40
|
19 607,38
|
Dax
|
25 254,21
|
23,01
|
763,80
|
FTSE 100
|
10 497,94
|
35,99
|
566,56
|
CAC 40 INDEX
|
7 834,10
|
- 63,09
|
- 315,40
|
Shanghai Composite
|
3 842,19
|
0,00
|
- 126,65
|
Bist 100
|
12 443,92
|
173,74
|
1 182,40
|
RTS
|
861,11
|
0,86
|
- 253,02
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1220
|
0,0000
|
- 0,0525
|
USD/GBP
|
1,3216
|
0,0000
|
- 0,0257
|
JPY/USD
|
158,1700
|
0,2600
|
1,7200
|
RUB/USD
|
84,8626
|
0,0500
|
6,1126
|
TRY/USD
|
49,1764
|
0,0300
|
6,2202
|
CNY/USD
|
6,7074
|
0,0000
|
- 0,2816
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (06.10.2026)
Son xəbərlər
06:23
Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyibDigər ölkələr
05:54
"The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaqDigər ölkələr
05:24
Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıbDigər ölkələr
04:55
Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıbDigər ölkələr
04:28
"Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıbDigər ölkələr
03:51
"Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırırDigər ölkələr
03:07
Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıbXarici siyasət
02:55
Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edirDigər ölkələr
02:13