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Известный писатель стал гостем "Медиа-школы" Report

Известный писатель стал гостем "Медиа-школы" Report "Нет специальной формулы, чтобы стать хорошим писателем, это формируется со временем, на основе прожитой жизненной истории".
Медиа
5 августа 2021 г. 14:34
Известный писатель стал гостем Медиа-школы Report

"Нет специальной формулы, чтобы стать хорошим писателем, это формируется со временем, на основе прожитой жизненной истории".

Как передает Report, об этом на встрече со студентами "Медиа-школы" Report сказал публицист, переводчик, писатель Нариман Абдулрахманлы.

Н.Абдулрахманлы отметил, что каждый желающий стать писателем должен трудиться, преодолевать трудности, пережить одиночество, обман, бедность:

"Для меня одним из главных критериев творчества является подчинение божественному повелению и упорный труд. Я советую молодым не терять голову от успеха".

На встрече Н.Абдулрахманлы ответил на вопросы студентов "Медиа-школы" Report, рассказав им о стилистических особенностях азербайджанского языка.

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