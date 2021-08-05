Известный писатель стал гостем "Медиа-школы" Report

"Нет специальной формулы, чтобы стать хорошим писателем, это формируется со временем, на основе прожитой жизненной истории".
Как передает Report, об этом на встрече со студентами "Медиа-школы" Report сказал публицист, переводчик, писатель Нариман Абдулрахманлы.
Н.Абдулрахманлы отметил, что каждый желающий стать писателем должен трудиться, преодолевать трудности, пережить одиночество, обман, бедность:
"Для меня одним из главных критериев творчества является подчинение божественному повелению и упорный труд. Я советую молодым не терять голову от успеха".
На встрече Н.Абдулрахманлы ответил на вопросы студентов "Медиа-школы" Report, рассказав им о стилистических особенностях азербайджанского языка.