Известный писатель стал гостем "Медиа-школы" Report

"Нет специальной формулы, чтобы стать хорошим писателем, это формируется со временем, на основе прожитой жизненной истории".

"Нет специальной формулы, чтобы стать хорошим писателем, это формируется со временем, на основе прожитой жизненной истории".

Как передает Report, об этом на встрече со студентами "Медиа-школы" Report сказал публицист, переводчик, писатель Нариман Абдулрахманлы.

Н.Абдулрахманлы отметил, что каждый желающий стать писателем должен трудиться, преодолевать трудности, пережить одиночество, обман, бедность:

"Для меня одним из главных критериев творчества является подчинение божественному повелению и упорный труд. Я советую молодым не терять голову от успеха".

На встрече Н.Абдулрахманлы ответил на вопросы студентов "Медиа-школы" Report, рассказав им о стилистических особенностях азербайджанского языка.