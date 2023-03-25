Известный азербайджанский альпинист стал гостем нового выпуска передачи Гамида Гамидова "ПОГОВОРИМ?"

Известный азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы в новом выпуске подкаста "Поговорим?" рассказал о своем восхождении на Эверест и популяризации этого вида спорта в Азербайджане.

Известный азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы в новом выпуске подкаста "Поговорим?" рассказал о своем восхождении на Эверест и популяризации альпинизма в Азербайджане.

Как передает Report, гость передачи журналиста Гамида Гамидова Исрафил Ашурлы отметил, что на покорение таких высот, как Эверест, необходима серьезная подготовка, а также немалые средства.

"На прошлый год официальное разрешение на восхождение стоило 15 000 долларов, но это только за то, чтобы подойти к горе и попробовать взойти на нее", - отметил он.

Альпинист сказал, что продал свой Гелендваген для того, чтобы профинансировать очередную серию восхождений: "Поэтому я, наверное, не среднестатистический азербайджанец", - добавил Ашурлы.

Он также рассказал о трупах людей при восхождении, конфликте с экс-министром экологии Азербайджана, черной дате в истории азербайджанского альпинизма, популяризации альпинизма в Азербайджане и т.д.

По словам Ашурлы, для того, чтобы развить альпинизм в Азербайджане необходима массовость: "Массовость возможна только при поддержке государства. Одна из моих миссий – популяризация альпинизма и в том числе взращивание ребят, которые будут готовы тренировать инструкторов альпинизма, так как на сегодняшний день сертифицированных инструкторов в стране катастрофически мало".