Издательство "Азербайджан" повысило арендную плату для редакций

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Повышены контрактные суммы по оплате коммунальных расходов, предусмотренных для действующих в здании Издательства "Азербайджан" редакций и других организаций.

Как сообщает Report, издательство распространило соответствующее объявление.

В тексте объявления отмечается, что в связи с резким подорожанием в последнее время в стране себестоимости энергоносителей издательство "Азербайджан" вынуждено изменить цены по оплате коммунальных расходов, внесенные в контракты с редакциями и другими организациями.

В связи с этим, с 1 января следующего года оплата будет увеличена на 36%.

Контракты по коммунальным и производственным вопросам представляются в экономический отдел издательства.

Руководство издательства просит редакции и организации производить выплаты с указанной даты по новым ценам. До заключения контрактов на 2017 год необходимо также погасить дебиторскую задолженность.