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    Издательство "Азербайджан" повысило арендную плату для редакций

    Издательство предупредило редакции

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Повышены контрактные суммы по оплате коммунальных расходов, предусмотренных для действующих в здании Издательства "Азербайджан" редакций и других организаций.

    Как сообщает Report, издательство распространило соответствующее объявление.

    В тексте объявления отмечается, что в связи с резким подорожанием в последнее время в стране себестоимости энергоносителей издательство "Азербайджан" вынуждено изменить цены по оплате коммунальных расходов, внесенные в контракты с редакциями и другими организациями.

    В связи с этим, с 1 января следующего года оплата будет увеличена на 36%.

    Контракты по коммунальным и производственным вопросам представляются в экономический отдел издательства.

    Руководство издательства просит редакции и организации производить выплаты с указанной даты по новым ценам. До заключения контрактов на 2017 год необходимо также погасить дебиторскую задолженность. 

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