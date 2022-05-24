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Избран гендиректор телеканала İTV

Избран гендиректор телеканала İTV В административном здании Аудиовизуального совета прошли выборы на должность генерального директора Общественной телерадиовещательной компании (İTV).
Медиа
24 мая 2022 г. 11:22
Избран гендиректор телеканала İTV

В административном здании Аудиовизуального совета прошли выборы на должность генерального директора Общественной телерадиовещательной компании (İTV).

Как сообщает Report, согласно окончательным результатам голосования, Балакиши Гасымов переизбран гендиректором İTV.

В тайном голосовании приняли участие 9 членов Совета по телерадиовещанию, и все они проголосовали за кандидатуру Балакиши Гасымова.

Напомним, на должность гендиректора İTV подавали документы 8 претендентов – Насиров Рашад Барат оглу, Мамедзаде Турал Сахиб оглу, Гасанов Анар Бейбала оглу, Аббасова Тарана Сулейман гызы, Гасымов Балакиши Алекпер оглу, Алиев Адалет Исахан оглу, Ализаде Узеир Али оглу, Нагиев Анар Алишах оглу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоİTV-yə baş direktor seçilib

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