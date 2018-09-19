IV Каспийский медиафорум открывается сегодня в Астрахани

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Представители прикаспийских государств - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана, а также делегация из Узбекистана - примут участие в IV Каспийский медиафоруме, который открывается сегодня в Астрахани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе форума участники обсудят сотрудничество, обмен информацией, а также итоги прошедшего в Казахстане Каспийского саммита.

По словам губернатора Астраханской области Александра Жилкина, в медиафоруме примут участие более 150 человек из всех прикаспийских государств. Он подчеркнул, что впервые заявлены СМИ из Узбекистана, так как нет ограничений для участия.

Губернатор указал, что основной темой обсуждения станет прошедший в августе в Казахстане Каспийский саммит, на котором была подписана Конвенция о статусе Каспия. Его итоги, которые открывают новые возможности для пяти стран, в том числе в СМИ, обсудят на отдельной дискуссионной панели "Каспийское сотрудничество на новом этапе", где экспертом выступит посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

В рамках Каспийского медиафорума также пройдут пленарные заседания, экспертные сессии, мастер-классы, будут подведены итоги международного конкурса на лучшую журналистскую работу "Каспий без границ". Кроме того, до начала форума в течение трех дней для молодых журналистов проходили семинары, в том числе с участием преподавателей Высшей школы экономики.