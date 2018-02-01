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    Институт языкознания приступил к очередным мониторингам новостных сайтов

    Число сайтов, привлеченных к мониторингу, возросло по сравнению с прошлыми годами© Report/ Firi Salim

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Отдел мониторинга Института языкознания им.Насими НАНА приступил к очередному мониторингу новостных сайтов в целях проверки соответствия публикуемых ими материалов нормам литературного языка ". Об этом Report сообщила завотделом Севиндж Алиева. 

    Oна отметила, что мониторинг проводится уже около месяца: "К мониторингу привлечены как ведущие новостные ресурсы, так и другие сайты. В этом году число привлеченных к мониторингу сайтов превышает предшествующие периоды".
    По словам завотделом, прошлые мониторинги выявили идентичность ошибок, допускаемых большинством веб-ресурсов: "Мы стараемся обобщить эти ошибки, но при этом не намерены упоминать конкретные названия сайтов. Основная цель проводимых среди СМИ мониторингов состоит в выявлении ошибок, несоответствий литературным нормам, обобщении ошибок, подготовке рекомендаций и предложений на этот счет".

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