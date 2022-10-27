Информационное агентство Report отмечает 8-летие

Сегодня исполняется восемь лет со дня начала деятельности Информационного агентства Report.

Сегодня исполняется восемь лет со дня начала деятельности Информационного агентства Report.

Принимая во внимание созданные благоприятные условия для деятельности свободной прессы в Азербайджане, упрощение доступа общественности к новостным онлайн-ресурсам, а также в целях предоставления общественности более полной информации об участии нашей страны в крупномасштабных проектах и проведении престижных мероприятий в 2014 году Информационное агентство Report начало свою деятельность в онлайн-медиа пространстве.

За минувшие восемь лет агентство оперативно освещало самые важные события в стране и мире в политике, экономике, общественной жизни, спорте, культуре и других сферах, собрав широкую читательскую аудиторию.

ИА Report также предоставляет информацию подписчикам посредством ежедневных бюллетеней. Компании и частные лица, оформившие подписку на www.report.az, получают преимущество чтения закрытых новостей, аналитических текстов.

Особое место в своей деятельности агентство Report отводит информированию страны и мировой общественности о выдающейся победе Азербайджана в Отечественной войне, а также восстановлении освобожденных территорий и претворяемых в жизнь проектах. Для оперативного информирования читателей ИА Report работает в формате 24/7 на трех языках - азербайджанском, русском и английском.

В настоящее время корпункты Report действуют по всей стране, особое внимание уделяется подготовке материалов о социально-экономическом развитии регионов. Наряду с этим, представительства агентства оперативно функционируют в Грузии, России, Турции, Украине, США и Франции.

Передавая накопленный опыт и следуя традициям преемственности, опытные медиа-специалисты ИА Report обучают молодежь секретам журналистской профессии. С этой целью уже много лет при агентстве успешно действует медиа-школа. Благодаря применяемым в учебном процессе современным методам и отработке практических навыков, выпускники медиа-школы Report легко трудоустраиваются в отечественном медиа-пространстве.

Report также регулярно оказывает информационную поддержку мероприятиям местного и международного масштаба.

Учитывая, что онлайн-медиа не стоят на месте, Report продолжит совершенствовать свою работу, чтобы предоставлять общественности наиболее полную информацию о значимых событиях дня.

В настоящее время информационное агентство Report входит в состав компании Global Media Group.

Report выражает признательность своим читателям, государственным структурам, депутатам, представителям НПО, юристам, посольствам, экспертам, выбравшим Report и успешно сотрудничавшим с нами все эти 8 лет, и желает успехов во всех начинаниях!