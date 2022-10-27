Информационное агентство Report отмечает 8-летие

Сегодня исполняется восемь лет со дня начала деятельности Информационного агентства Report.
Принимая во внимание созданные благоприятные условия для деятельности свободной прессы в Азербайджане, упрощение доступа общественности к новостным онлайн-ресурсам, а также в целях предоставления общественности более полной информации об участии нашей страны в крупномасштабных проектах и проведении престижных мероприятий в 2014 году Информационное агентство Report начало свою деятельность в онлайн-медиа пространстве.
За минувшие восемь лет агентство оперативно освещало самые важные события в стране и мире в политике, экономике, общественной жизни, спорте, культуре и других сферах, собрав широкую читательскую аудиторию.
ИА Report также предоставляет информацию подписчикам посредством ежедневных бюллетеней. Компании и частные лица, оформившие подписку на www.report.az, получают преимущество чтения закрытых новостей, аналитических текстов.
Особое место в своей деятельности агентство Report отводит информированию страны и мировой общественности о выдающейся победе Азербайджана в Отечественной войне, а также восстановлении освобожденных территорий и претворяемых в жизнь проектах. Для оперативного информирования читателей ИА Report работает в формате 24/7 на трех языках - азербайджанском, русском и английском.
В настоящее время корпункты Report действуют по всей стране, особое внимание уделяется подготовке материалов о социально-экономическом развитии регионов. Наряду с этим, представительства агентства оперативно функционируют в Грузии, России, Турции, Украине, США и Франции.
Передавая накопленный опыт и следуя традициям преемственности, опытные медиа-специалисты ИА Report обучают молодежь секретам журналистской профессии. С этой целью уже много лет при агентстве успешно действует медиа-школа. Благодаря применяемым в учебном процессе современным методам и отработке практических навыков, выпускники медиа-школы Report легко трудоустраиваются в отечественном медиа-пространстве.
Report также регулярно оказывает информационную поддержку мероприятиям местного и международного масштаба.
Учитывая, что онлайн-медиа не стоят на месте, Report продолжит совершенствовать свою работу, чтобы предоставлять общественности наиболее полную информацию о значимых событиях дня.
В настоящее время информационное агентство Report входит в состав компании Global Media Group.
Report выражает признательность своим читателям, государственным структурам, депутатам, представителям НПО, юристам, посольствам, экспертам, выбравшим Report и успешно сотрудничавшим с нами все эти 8 лет, и желает успехов во всех начинаниях!