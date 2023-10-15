Инфо24: "Главная сила Южного Кавказа - каким Алиев сделал Азербайджан за 20 лет"

Ровно 20 лет назад - 15 октября 2003 года - в Азербайджане состоялось голосование за кандидатов в президенты республики, по итогам которого первое место занял Ильхам Алиев. С тех пор он выигрывал выборы еще четыре раза и продолжает оставаться во главе гос

Ровно 20 лет назад - 15 октября 2003 года - в Азербайджане состоялось голосование за кандидатов в президенты республики, по итогам которого первое место занял Ильхам Алиев. С тех пор он выигрывал выборы еще четыре раза и продолжает оставаться во главе государства.

Каким он войдет в историю и что изменилось в стране под его руководством - в материале Инфо24.

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"Ильхам Алиев родился в Баку в 1961 году, окончил МГИМО, там же получил степень кандидата исторических наук и преподавал, а в 1994 году он перешел в Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), где занимал руководящие посты.

В 1997 году он начал политическую карьеру, войдя в состав Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, в 1997 году возглавил Национальный олимпийский комитет, а через пару лет вошёл в руководство партии "Ени Азербайджан" и в 2005 году стал ее председателем. Несколько лет он представлял делегацию Милли Меджлиса в ПАСЕ, был избран зампредом ассамблеи и вошёл в состав ее бюро.

Летом 2003 года Алиев был назначен премьер-министром Азербайджана и выдвинулся в президенты. На выборах 15 октября он набрал более 76% голосов и одержал победу. Потом еще четырежды - в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах - он выигрывал президентские выборы при высокой поддержке избирателей.



"То, что нужно всем, — опыт победы"

Становление Ильхама Алиева как политика проходило под руководством его отца и предшественника на президентском посту — Гейдара Алиева, напомнил политолог Сергей Марков. В результате, по его словам, действующий глава Азербайджана отличается "очень высоким уровнем культуры" и высочайшими управленческими навыками. Благодаря этому Алиев максимально эффективно использовал имеющиеся в его распоряжении ресурсы - нефть, газ и наличие «мощного союзника" в лице Турции, подчеркнул эксперт.

Главные достижения Алиева во главе Азербайджана, по мнению Маркова, - это:

- возвращение полного контроля над Карабахом, который составляет около 15% территории страны,

- создание современной армии и сильной экономики, превосходящей армянскую и грузинскую вместе взятые,

- организация добычи нефтегазовых ресурсов и их поставки в Евросоюз,

- формирование антикоррупционной системы, крайне важной для Азербайджана как страны с развитой нефте- и газодобывающей отраслью.

"Доходы добывающей отрасли идут в бюджет и работают на страну, а не на кучку коррумпированных олигархов», — описывает ситуацию Марков, подчеркивая, что установить такой контроль — "дело очень сложное".

Кроме того, по его словам, Алиев устроил в Баку "урбанистическую революцию" и превратил столицу республики в "одну из жемчужин огромного евразийского региона" и "музей современной архитектуры", куда "валом валят" туристы из Ирана, арабских стран и России. Усилению турпотока способствует, в том числе политическая стабильность, гарантируемая президентом.

"Ему удалось полностью сохранить политическую стабильность, когда во многих странах проходили цветные революции. Плюс проблема радикального ислама. Все эти штормовые раскаты, которые ходят по всему миру, были успешно обойдены Азербайджаном. Это требует филигранной политической работы", - констатировал Марков.

По его словам, при Алиеве азербайджанское общество стало более многонациональным и мультикультурным, обойдя по этим показателям соседние Армению и Грузию, а Баку сумел выстроить хорошие конструктивные отношения с большинством стран, создав себе высокий авторитет и соответствующую репутацию.

"Руководители генштабов России и США регулярно проводят свои встречи именно в Баку. И как результат всего этого - огромный авторитет лично Ильхама Алиева во всём мире как одного из самых успешных политических деятелей, который продемонстрировал опыт того, что нужно всем — опыт победы", - напомнил политолог.



"Смотреть вперед, не забывая о прошлом"

Три важнейших достижения Алиева за 20 лет правления - это установление полного контроля над Карабахом, модернизация и трансформация экономики, а также выстраивание взаимовыгодных отношений с государствами постсоветского пространства и Турцией. Об этом Инфо24 заявил доцент кафедры СПбГУ международных отношений на постсоветском пространстве Ниязи Ниязов.

По его словам, сейчас самая важная задача, которая стоит перед азербайджанским лидером, - это восстановление Карабаха, где многие районы за 30 лет конфликта были "полностью разрушены". Строительные работы там стартовали сразу же, как только Азербайджан вернул себе эти земли и приступил к разминированию территорий.

Главными достоинствами Ильхама Алиева эксперт назвал:

- политическую интуицию,

- умение "продумывать все свои шаги и просчитывать их последствия",

- способность "все время смотреть вперёд, не забывая об историческом прошлом".

По его словам, от многих других политиков того же уровня и статуса Ильхама Алиева отличает непоколебимая приверженность собственному слову.

"В свое время президент Путин сказал, что с ним иногда очень сложно договариваться. Но если вы с Алиевым договорились, значит, он будет держать своё слово", - резюмировал Ниязов.



"Хорошая дипломатическая выучка"

Сумев одержать победу в карабахском конфликте и тем самым восстановить территориальную целостность Азербайджана, не навредив при этом отношениям со множеством стран, Ильхам Алиев продемонстрировал мастерство «политического гроссмейстера», заявил Инфо24 директор исследовательского центра "Ближний Восток-Кавказ" Станислав Тарасов.

Эксперт убежден, что в этом азербайджанскому лидеру помогает "хорошая дипломатическая выучка", приобретенная в МГИМО.

"Что называется, в коня пошел корм. Он показал хорошую гроссмейстерскую игру, в отличие от большинства других лидеров. Алиев - это фигура номер один на постсоветском пространстве", - считает Тарасов.

По его словам, президент Азербайджана - это "реальная политическая сила, главная сила в Южном Кавказе".



Еще одна победоносная война?

За годы пребывания на президентском посту Ильхам Алиев не только превратил Азербайджан в одну из самых сильных стран Кавказа, но и восстановил контроль над Карабахом, напомнил Инфо24 политолог Евгений Михайлов. Тем самым, по его словам, глава республики воплотил национальную идею, осуществил мечту народа и исполнил волю своего отца.

Гейдар Алиев спас Азербайджан от "поражений и развала", а его сын продолжил дело отца - укрепил независимость и одновременно отношения с Россией, сумел поставить экономику на рельсы развития и модернизировал армию, тем самым превратив республику в "одну из сильнейших региональных стран".

"Перед этим было тяжелейшее время, когда надо было восстановить экономику, выстроить грамотные и нейтральные отношения с другими странами, не входить ни в один блок, не поддерживать ни тех, ни других, а оставаться самостоятельной страной. Это Алиеву удалось", - отметил эксперт.

Одной из главных черт президента Азербайджана политолог назвал "умение лавировать между сильными странами, умение договариваться", обусловленное, в том числе высшим дипломатическим образованием.

"Его можно поставить в один ряд со многими мировыми лидерами. Он грамотный политик", - убежден Михайлов.

Он считает "сохранение независимости от чьих-либо решений" важнейшим для Азербайджана условием в нынешней ситуации, пока продолжается украинский конфликт.

При этом политолог допускает, что при попытках Армении и дальше увиливать от подписания мирного договора, саботируя при этом открытие Зангезурского коридора, Баку "придется в силу исчерпания дипломатических ресурсов провести ещё одну небольшую победоносную войну".

"В любом случае, сейчас Азербайджан стабилен. Внутриполитическая ситуация стабильна, а внутренние враги, которые мешали развиваться стране, планомерно зачищались. И все это - заслуга Ильхама Алиева", - отметил он.

Кроме того, подытожил Михайлов, президент Азербайджана сумел занять максимально выгодную позицию в "определенных отношениях" России с Турцией, помогая их выстраивать и превратив Баку в своеобразный "мост" между Москвой и Анкарой.