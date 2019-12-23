Президент Ильхам Алиев дал интервью группе местных журналистов по итогам года

23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью группе местных журналистов по итогам года.
Как сообщает Report, интервью будет вещаться сегодня в 20:30 на Азербайджанском телевидении (AzTV).
23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью группе местных журналистов по итогам года.
Как сообщает Report, интервью будет вещаться сегодня в 20:30 на Азербайджанском телевидении (AzTV).
Эта новость также доступна на других языках:
News DepartmentАвтор новости