Президент Ильхам Алиев дал интервью группе местных журналистов по итогам года

Ильхам Алиев дал интервью группе местных журналистов

23 декабря, 2019 19:58

https://report.az/storage/news/0c8758b74e70a5aba46bddcbda7c653b/2992cd7d-02a3-401a-b48e-9414ff985a6f_292.jpg 23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью группе местных журналистов по итогам года. Как сообщает Report, интервью будет вещаться сегодня в 20:30 на Азербайджанском телевидении (AzTV).

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.