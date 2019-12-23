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Президент Ильхам Алиев дал интервью группе местных журналистов по итогам года

Ильхам Алиев дал интервью группе местных журналистов

23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью группе местных журналистов по итогам года.

Как сообщает Report, интервью будет вещаться сегодня в 20:30 на Азербайджанском телевидении (AzTV).

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