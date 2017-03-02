Huffington Post: Лейла Мамедбекова - первая женщина-пилот на Кавказе, Южной Европе и Ближнем Востоке

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Американское издание Huffington Post назвало азербайджанскую летчицу Лейлу Мамедбекову среди числа известных женщин-пилотов, которые принимали участие в войне, несмотря на свой пол, сообщает Report.

"Лейла Мамедбекова из Азербайджана была первой женщиной-пилотом в своей стране, а также на всем Кавказе, Южной Европе и Ближнем Востоке. Мамедбекова, родившаяся в 1909 году, совершила свой первый вылет в 1931 году и в течение 10 лет возглавляла эскадрилью Советской армии", - пишет издание.

Отмечается, что во время Второй Мировой войны она отвечала за тренировку тысяч парашютистов и боевых пилотов.

"Своей жизнью она сломала стереотип о мусульманских женщинах, типичной для Азербайджана - стране, в которой женщины получили право голосовать раньше, чем в США", - говорится в статье.

Издание также назвало Бесси Колман, Гарриет Квимби, Реймонд де Ларош, Милдред Брюс и Жаклин Кокран среди числа пилотов, которые были героями и пионерами среди женщин в небе.

