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Хикмет Гаджиев назвал предвзятую статью Politico гнусным примером дезинформации

Хикмет Гаджиев назвал предвзятую статью Politico гнусным примером дезинформации Статья европейского издания газеты Politico под заголовком "Азербайджанский газовый гамбит Европы — хорошая новость для России" — не что иное, как гнусный пример дезинформации.
Медиа
21 ноября 2024 г. 23:34
Хикмет Гаджиев назвал предвзятую статью Politico гнусным примером дезинформации

Статья европейского издания газеты Politico под заголовком "Азербайджанский газовый гамбит Европы – хорошая новость для России" – не что иное, как гнусный пример дезинформации.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что в статье отсутствует профессиональная проверка фактов, и она полна домыслов и слухов.

"Падение европейских стандартов журналистики и СМИ до такого низкого уровня, мягко говоря, постыдно. Европейский Союз с особой чувствительностью и озабоченностью относится к глобальной дезинформации в СМИ. Это понятно! Но какова реакция, когда европейские медиа занимаются распространением фейковых новостей и лжи о других?

Один единственный факт полностью опровергает эту статью: в 2024 году Азербайджан не импортировал газ из России. Точка! Добыча газа в Азербайджане осуществляется в сотрудничестве с международными партнерами. Объемы добычи и экспорта четко видны всем.

Азербайджан продолжит вносить вклад в энергетическую безопасность своих партнеров на основе имеющихся у него ресурсов и согласованных контрактов.

Мы требуем, чтобы европейское издание газеты Politico принесло извинения и отозвало эту ложную статью!", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev “Politico”nun qərəzli məqaləsini dezinformasiyanın çirkin nümunəsi adlandırıb

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