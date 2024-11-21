Хикмет Гаджиев назвал предвзятую статью Politico гнусным примером дезинформации

Статья европейского издания газеты Politico под заголовком "Азербайджанский газовый гамбит Европы – хорошая новость для России" – не что иное, как гнусный пример дезинформации.
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Он подчеркнул, что в статье отсутствует профессиональная проверка фактов, и она полна домыслов и слухов.
"Падение европейских стандартов журналистики и СМИ до такого низкого уровня, мягко говоря, постыдно. Европейский Союз с особой чувствительностью и озабоченностью относится к глобальной дезинформации в СМИ. Это понятно! Но какова реакция, когда европейские медиа занимаются распространением фейковых новостей и лжи о других?
Один единственный факт полностью опровергает эту статью: в 2024 году Азербайджан не импортировал газ из России. Точка! Добыча газа в Азербайджане осуществляется в сотрудничестве с международными партнерами. Объемы добычи и экспорта четко видны всем.
Азербайджан продолжит вносить вклад в энергетическую безопасность своих партнеров на основе имеющихся у него ресурсов и согласованных контрактов.
Мы требуем, чтобы европейское издание газеты Politico принесло извинения и отозвало эту ложную статью!", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.