Хикмет Гаджиев: Глава государства проявляет заботу и внимание к нашим телеканалам
- 14 февраля, 2026
- 21:26
Бакинский телевизионный центр, начавший свою деятельность 14 февраля 1956 года, за короткое время превратился в мощное средство просвещения и информирования, сыграв важную роль в общественной, политической и культурной жизни азербайджанского народа.
Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий Отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети Х по случаю 70-летия со дня создания Азербайджанского телевидения.
"Глава нашего государства постоянно проявляет заботу и внимание к телевизионным каналам. За каждым успешным эфиром наших телеканалов, постоянно обновляющихся по содержанию и формату, стоит большой труд и самоотверженная работа журналистов, ведущих, режиссеров, операторов и всего творческого коллектива. По случаю этого знаменательного дня от всей души поздравляю всех работников телевидения, желаю новых творческих успехов. Пусть ваши эфиры всегда будут светлыми!", - говорится в публикации.
Bu gün ölkəmizdə ilk televiziyanın yaranmasından 70 il ötür.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) February 14, 2026
1956-cı ilin 14 fevralında fəaliyyətə başlayan Bakı Televiziya Studiyası qısa zamanda maarifləndirən və məlumatlandıran güclü vasitəyə çevrilərək
informasiya məkanımızın formalaşmasında, xalqımızın ictimai, siyasi və… pic.twitter.com/eM6BdyXVm7