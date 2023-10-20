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Haber Global подготовил репортаж о состоявшейся в Баку конференции по вопросам колониальной политики Франции

Haber Global подготовил репортаж о состоявшейся в Баку конференции по вопросам колониальной политики Франции Турецкий телеканал Haber Global подготовил репортаж с проходящей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".
Медиа
20 октября 2023 г. 17:15
Haber Global подготовил репортаж о состоявшейся в Баку конференции по вопросам колониальной политики Франции

Турецкий телеканал Haber Global подготовил репортаж с прошедшей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

Как сообщает Report, в репортаже было подчеркнуто участие представителей 14 стран, ведущих освободительную борьбу против колониальной политики Парижа.

Особенно отмечено вмешательство Франции во внутренние дела ее бывших колоний.

Были зафиксированы факты этнических чисток, серьезных нарушений прав человека на территориях, являющихся колониями Франции, которая 30 лет поддерживала и оккупацию азербайджанских земель.

На конференции также была продемонстрирована фотовыставка, свидетельствующая о жестоких пытках в отношении местного населения в бывших колониях Франции и нарушениях прав человека.

Отметим, что в международной конференции, организованной Бакинской инициативной группой, принимают участие представители 14 стран, а также заморских территорий, находящихся в колониальной зависимости Франции, а также Корсики.

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Версия на азербайджанском языке “Haber Global” Fransanın müstəmləkəçilik siyasəti ilə bağlı Bakıda keçirilən konfransdan reportaj hazırlayıb

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