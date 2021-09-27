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Haber Global подготовил репортаж из Шуши по случаю Дня памяти

Haber Global подготовил репортаж из Шуши по случаю Дня памяти В азербайджанском городе Шуша отметили День памяти.
Медиа
27 сентября 2021 г. 12:39
Haber Global подготовил репортаж из Шуши по случаю Дня памяти
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В азербайджанском городе Шуша отметили День памяти.

Как передает Report, Haber Global распространил репортаж с мероприятия.

Известный турецкий журналист Мурат Караташ, рассказывая о мероприятии в Шуше, сообщил, что на мониторах, установленных в центре города, местные жители следили за обращением президента Ильхам Алиева к народу по случаю Дня памяти.

Корреспондент рассказал о церемонии в мечети Говхар-ага.

Мурат Караташ также подчеркнул, что минута молчания по случаю Дня памяти одновременно состоялась в Турции и Азербайджане, а в Шуше на Площади флага была проведена церемония: "Освобождение Шуши поставило Армению на колени. Спасение Шуши принесло Победу Азербайджану".

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Версия на английском языке Azerbaijan’s historical city Shusha marks Remembrance Day
Версия на азербайджанском языке "Haber Global" Anım günü ilə bağlı Şuşadan reportaj yayıb

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