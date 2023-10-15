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Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет

Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджанской Республики на первый срок.
Медиа
15 октября 2023 г. 16:51
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджанской Республики на первый срок.

Как сообщает Report, в сюжете подчеркивается, что достойный политический преемник наследия Великого лидера Гейдара Алиева президент Ильхам Алиев, положив конец 30-летней оккупации Карабаха, усилил глобальную роль Азербайджана на международной арене.

Отмечается, что Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев одержал победу как на поле боя, так и на дипломатическом уровне. Он заставил лидера Армении Никола Пашиняна сказать: "Карабах - это Азербайджан".

"Ильхам Алиев является архитектором перемен в Азербайджане за последние 20 лет. Он предпринял все необходимые шаги для укрепления своей страны. В регионе возникла новая геополитическая реальность. Азербайджан - архитектор этой реальности ", - подчеркивается в сюжете.

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Версия на английском языке Haber Global: Ilham Aliyev - architect of changes in Azerbaijan over past 20 years
Версия на азербайджанском языке “Haber Global”: “İlham Əliyev Azərbaycanın son 20 ildəki dəyişikliklərinin memarıdır”

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