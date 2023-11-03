Госструктуры распространили совместную информацию о фейковых публикациях в соцсетях

В социальных сетях посредством сообщений, сделанных с фальшивых аккаунтов, в очередной раз было распространено видеообращение от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, якобы адресованное азербайджанскому народу о начале нового инвести

В социальных сетях посредством сообщений, сделанных с фальшивых аккаунтов, в очередной раз было распространено видеообращение от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, якобы адресованное азербайджанскому народу о начале нового инвестиционного проекта. Мы заявляем, что записанное видеообращение не отражает действительности и является сфабрикованной информацией, созданной с помощью технологий deepfake.

Как сообщает Report , об этом говорится в совместном заявлении Агентства развития медиа Азербайджана и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Ведомства вновь призвали общественность доверять только информации, предоставленной официальными источниками.

"Напоминаем, что официальный сайт президента Азербайджанской Республики и аккаунты в социальных сетях, будучи авторитетными источниками информации, постоянно активны и в оперативной форме освещают деятельность главы государства.

Мы призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев, проявлять бдительность на фоне распространения на глобальном уровне кампаний, основанных на сфабрикованной и ложной информации", - отмечается в заявлении.