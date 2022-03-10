Главред Caliber.Az: Читатели уверены, что наши публикации соответствуют действительности

Интервью Report с главным редактором информационно-аналитического портала Caliber.Az Тимуром Гусейновым

Интервью Report с главным редактором информационно-аналитического портала Caliber.Az Тимуром Гусейновым

– В первую очередь, позвольте поздравить вас - сегодня порталу Caliber.Az исполняется год. Тем не менее, хотя интервью и приурочено к годовщине сайта, но, как говорится, «легкой прогулки» для вас сегодня не будет. Вопросы будут острыми…

– И я поздравляю весь наш дружный коллектив. Да, пожалуйста. Тем более заранее вопросы мы с вами не обговаривали.

– Итак, начнем. Что для вас Caliber.Az?

– Для меня Caliber.Az - это второй дом. Впрочем, поправлюсь. По времени, которое я провожу на работе, даже первый (улыбается - ред). Каждый из сотрудников делает все возможное, чтобы сайт был не только читаемым, но и уважаемым, цитируемым.

– Вы считаете, что за год удалось добиться этих целей?

– Для того, чтобы сделать сайт цитируемым, нужны годы. Нам еще есть куда расти и есть к чему стремиться. Однако, если говорить сухими цифрами, то мы с каждым месяцем становимся популярнее. Ежемесячно читательская аудитория сайта растет примерно на 10 процентов.

Но лично для меня гораздо важнее другое. Caliber.Az становится надежным брендом. Многие читатели мне часто говорят, пишут, что если читают какую-то информацию на нашем сайте, то они уверены, что она со 100-процентной вероятностью соответствует действительности. И для меня это многого стоит. Также важно, что читатели пересылают друг другу ссылки на наши новости, аналитику, интервью. Все это способствует быстрому росту сайта как с точки зрения профессионализма, так и читательской аудитории.

– Ну, с такими источниками, которые есть у вас, сложно не раскрутить сайт…

– С этим не поспоришь. Однако информацию, которая поступает нам, нужно правильно проанализировать. Кроме того, публикуя ту или иную эксклюзивную новость, мы ее неоднократно перепроверяем у разных источников. Именно поэтому серьезных проколов за этот год не было. Надеюсь и впредь не будет.

– А почему именно вам предоставляют эксклюзивную информацию? Согласитесь, на медиа-рынке Азербайджана есть много других сайтов, которые в настоящий момент популярнее Caliber.Az, но «сливки» почему-то достаются именно вам.

– Предоставляют – потому что доверяют и знают, что мы ее обработаем, проанализируем и вовремя опубликуем. Также важны личные контакты, которые у нас имеются.

– И только поэтому? Мой вопрос, возможно, прозвучит довольно жестко, но Caliber.Az часто ассоциируют с правительственным ресурсом, который всецело отстаивает точку зрения власть имущих. Так ли это?

– Caliber.Az является составной частью независимого медиа-холдинга Global Media Group. На сегодня это самый круный медиа-холдинг в стране, не имеющий никакого отношения к властям. Мы гордимся тем, что являемся составной частью данной крупной структуры.

Да, разного рода слухи будут всегда присутствовать и я к этому отношусь совершенно спокойно. Если постоянно думать и переживать о том, что о тебе говорят, то в итоге первостепенные задачи отойдут на второй план. А это для нас неприемлемая роскошь.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что руководством холдинга для нас созданы абсолютно все условия для качественной и плодотворной работы. Это касается и материально-технического обеспечения, и различных организационных вопросов.

– Согласны ли вы с тем, что на сайте мало освещаются/или вовсе не освещаются острые вопросы, которые были бы интересны широкой аудитории?

– Не согласен. Мы регулярно публикуем острые материалы. У нас даже была подборка «По следам наших публикаций», в которой мы рассказывали о том, какие проблемы были решены после публикации наших статей. Я хочу особо подчеркнуть, что все наши острые социальные материалы не направлены против той или иной компании, госучреждения, конкретного лица. Для нас самое главное, чтобы проблемы, о которых мы пишем, были оперативно, своевременно замечены и решены. Мы стремимся, чтобы от наших публикаций была польза для обычных граждан.

– С какой самой острой проблемой вы сталкиваетесь при работе в Caliber.Az?

– Первая и единственная проблема – это кадры. Сложно подобрать кадры, которые будут отвечать тем стандартам, которые мы внедрили с первых дней работы на проекте. Да, нам удалось собрать профессиональный и сплоченный коллектив, однако мы до сих пор нуждаемся в кадрах. При приеме на работу я всегда говорю, что будет непросто, если честно, даже сложно. Но при этом очень интересно.

– Работая в сфере журналистики, соглашусь, что работа у нас непростая.

– Но ведь и интересная.

– Интересная. Кстати, заметно, что вы не ставите жестких рамок для авторов. Это, безусловно, плюс.

– Да, мы не загоняем авторов в рамки – временные или цензурные. Но при этом мы весьма требовательные в вопросе качества работы.

– Позвольте перейти от частного к общему. Как вы относитесь к новому закону «О медиа»? У многих журналистов данный закон вызвал неоднозначную реакцию.

– Меня больше волнует не сам закон, а его имплементация. Некоторые пункты закона труднореализуемые. К примеру, мне не до конца понятно то, как будет вестись борьба с плагиатом. А в наших СМИ данная проблема стоит достаточно остро. Также меня беспокоит «Реестр», в который будут включены СМИ. Точнее, меня беспокоит не сам реестр, а процесс внесения в него средств массовой информации. Надеюсь, туда будут включать не только лояльные медиа, но и будут соблюдаться права независимых сайтов, газет и т.д.

– Выше вы отметили, что редакции испытывают проблемы с кадрами. С чем это связано? С низким уровнем образования? С нежеланием молодых людей идти в журналистику? С низкой зарплатой? Или с чем-то другим?

– Проблемы испытывают в первую очередь русскоязычные редакции. И это проблема комплексная. Она связана и с уровнем образования, и с тем, что молодые люди не хотят идти в журналистику, опасаясь, что будут испытывать сложности с трудоустройством. У некоторых молодых людей также сложился стереотип, что у журналистов якобы низкая зарплата. Второй и третий пункты абитуриенты могут смело вычеркивать. Грамотный журналист будет всегда востребован. Пользуясь случаем, приглашаю журналистов, в том числе и начинающих и даже студентов 4-х курсов факультетов журналистики, отправлять на наш электронный адрес [email protected] свои резюме. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и с журналистами, и с редакторами, и с переводчиками, и с SMM-менеджерами.

– Кстати, насчет SMM. У Caliber.Az популярные страница в Фейсбуке и канал в Телеграме. Сложно регулировать данное направление?

– Да, у нас действительно популярные страницы. Приведу один из последних показательных примеров. После начала боевых действия в Украине мы загрузили одно видео на нашу страницу в Фейсбуке. За пару дней данное видео набрало более двух миллионов просмотров. Для местных страниц это очень хороший показатель.

А что касается нашего Телеграм-канала, то это вообще отдельная тема. Многие новости и эксклюзивы раньше выходят именно на канале. Сейчас у канала более 30 тысяч подписчиков. Админ Телеграм-канала ведет его блестяще – оперативно, четко, с присущим ему чувством юмора. Но, кроме нашего ТГ-канала, у него есть много других важных задач. Потому выше я отметил, что мы с радостью возьмем на работу профессионалов в данной сфере. Людей, которые смогут четко, оперативно освещать происходящие в стране и мире события.

– Недавно у сайта появилась версия на армянском языке. Насколько логично было запускать версию на армянском, ведь у сайта все еще нет версии на азербайджанском?

– Понимаете, дело в задачах, которые стоят перед проектом на данный момент. Рынок азербайджаноязычных СМИ сейчас перенасыщен. Да и многие наши авторские материалы оперативно переводятся и публикуются другими проектами холдинга на азербайджанском языке. А в русскоязычном сегменте, как, впрочем, и армяноязычном, есть определенные пробелы. Именно поэтому мы активно развиваем данные направления, но не исключаем, что в будущем также появятся версии сайта на других языках.

Наряду с этим, мы развиваем технологическую сторону проекта. В августе прошлого года мы запустили полностью обновленную версию сайта, а в конце года мы представили приложение Caliber.Az на операционной системе Andorid. В самое ближайшее время планируется запуск приложения и на iOS.

– И напоследок. Каким вы видите Caliber.Az через год?

– Загадывать не хочу, но все от нас зависящее, чтобы наш сайт занял достойное место среди азербайджанских СМИ, мы обязательно сделаем. Спасибо каждому из сотрудников Caliber.Az – Бахраму Батыеву, Джамилю Байрамову, Спартаку Гасанову, Самиру Дадашеву, Тимуру Рзаеву, Хазару Ахундову, Фуаду Шариф-заде, Мелику Магеррамову, Исмету Мирбабаеву, Тамилле Мамедовой, Матанат Насибовой, Тамилле Сенджаплы, Гусейну Сафарову, Гюльзар Гулиевой, Гасану Агаджанову, Владимиру Тодосейчуку, Фируддину Джаванширу, Сулейману Калимулину, Саре Исрафилбековой, Рагиле Акберли за то, что каждый день стараетесь делать этот проект еще лучше. Спасибо руководителю холдинга за то, что доверяет нам. Постараемся и дальше работать четко, слаженно и качественно.