Газете "Азербайджанские известия" исполнилось 15 лет

В 2004 году увидел свет первый номер газеты "Азербайджанские известия". Новое издание, пополнившее медиарынок страны, с самого начала было нацелено на объективное и максимально полное освещение жизни молодого независимого Азербайджана во всем его многообразии. Сегодня, по прошествии этих непростых, но очень ярких и насыщенных лет, "Азербайджанские известия" остаются верны своим принципам.

У газеты "Азербайджанские известия" есть своя предыстория. К тому времени, к началу 2004-го, уже два года успешно осуществлялся крупный российско-азербайджанский медиапроект "Известия-Азербайджан". Одобренный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, он предусматривал ежемесячный выпуск рассказывающих об Азербайджане двухполосных тематических приложений к одному из ведущих российских изданий.

Такая поддержка была не случайна. В двусторонних российско-азербайджанских отношениях, переживавших кризис в 90-х, с приходом к власти двух лидеров - Гейдара Алиева и Владимира Путина обозначился прорыв. Поддержать этот процесс "перезагрузки" и призван был уникальный в своем роде медиамост. И поддержал. Вот как вспоминал об этом инициатор и руководитель проекта, один из ведущих российских журналистов Олег Цыганов:

"Можно смело утверждать - Россия заново открыла для себя Азербайджан. Точно так же, как и Азербайджан посредством "Известий" стал заново открывать для себя Россию. Соединились усилия двух стран. На наших глазах происходил уникальный процесс восполнения пробелов во внешнеполитических приоритетах России на Кавказе".

По словам Цыганова, в начале 2000-х трудно было оценить значение этой инициативы и предугадать, какова ее будущая судьба.

"Повторю заголовок одного из наших выпусков - "Гейдар Алиев был прав". Он прозорливо увидел в этом проекте не просто факт политической рекламы, что само по себе необходимо для Азербайджана, укрепляющего свой внешнеполитический имидж, но и реальное подспорье в налаживании неформальных связей между двумя нашими странами", - отметил российский журналист.

С этими словами уже ушедшего из жизни руководителя проекта, написанными еще в 2009 году, трудно не согласиться. Российско-азербайджанский медиамост продолжался 14 лет - сначала на страницах "Известий", а затем, после смены ее владельца, - другого крупнейшего издания, "Российской газеты". За это время многотысячными тиражами было выпущено порядка двухсот приложений "Азербайджан", рассказывающих о жизни страны во всем ее многообразии. Затем проект себя исчерпал. Но "Азербайджанские известия", также получившие поддержку уже другого азербайджанского лидера - нынешнего президента Ильхама Алиева, живы и поныне.

Газета, создававшаяся как составная часть масштабного медиапроекта, активно участвовала в выпуске приложений "Азербайджан" в России, но главной ее задачей было освещение всего самого важного, что происходило в стране и мире, для азербайджанских читателей. В публикуемых статьях "Азербайджанские известия" рассказывали об успехах Азербайджана на всех фронтах, но не обходили стороной и проблемы, мешающие продвижению страны вперед и затрагивающие интересы людей. И всегда, работая над каждым номером, стремились к тому, чтобы выпускаемая газета была не только содержательна, но и интересна читателям.

Можно не сомневаться, что этой позиции газета придерживается по сей день и будет верна ей и впредь.

От имени редакции информационного агентства Report поздравляем "Азербайджанские известия" с 15-летием основания, желаем дальнейших профессиональных успехов коллективу газеты!