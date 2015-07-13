Газета Sabah: Баку - один из самых примечательных городов тюркского мира по объему инвестиций

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Известная в Турции газета "Sabah" опубликовала репортаж о столице Азербайджана - Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт газеты, в репортаже говорится, что Баку - один из самых примечательных городов тюркского мира по объему инвестиций, вложенных в инфраструктуру и рекламу в последние годы.

В газете также отмечается, что в июле в Баку были проведены первые Европейские Игры, которые привлекли большое число туристов в город.

"Первое, с чем вы встречаетесь в Баку при выходе из аэропорта, это ветер. Баку и означает город ветров. Сам город сильно преобразился благодаря добываемой нефти", - говорится в статье.

В репортаже также отмечается о любви азербайджанцев к музыке и чаю, а также приводится информация о том, как можно добраться в Баку, и какие достопримечательности стоит увидеть.