Фуад Гусейналиев: Лучший способ предотвратить фейковые новости - предоставлять адекватную, правдивую информацию

Лучший способ предотвратить фейковые новости - предоставлять адекватную и правдивую информацию. Чем раньше будет распространена правдивая информация, тем больше фейков можно предотвратить.

Лучший способ предотвратить фейковые новости - предоставлять адекватную и правдивую информацию. Чем раньше будет распространена правдивая информация, тем больше фейков можно предотвратить.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире программы "Real Tədqiqat" на Real TV.

Он отметил, что, поскольку социальные сети становятся серьезным феноменом, внимание к информационной безопасности должно быть усилено: "Сегодня каждый может заниматься "примитивной журналистикой" посредством смартфона. При этом очень важна защита информации, ее правдивость. Мы неоднократно становились свидетелями того, как в различных странах фейковые новости вызывают серьезный ажиотаж. И даже когда в дальнейшем выясняется, что новость фальшивая, бывает уже поздно. Потому что процесс запущен и активно развивается. Подобная информация в ряде случаев становится судьбоносной. Поэтому сегодня очень важно, чтобы мы, как традиционные СМИ, публиковали правдивую информацию".

Ф.Гусейналиев подчеркнул, что за последние несколько лет ситуация с кризисной коммуникацией улучшилась: "К примеру, когда произошел взрыв в ночном клубе, соответствующие государственные органы оперативно наладили коммуникацию, и правдивая информация была доведена до общественности. Но все еще остаются определенные проблемы. Например, запаздывание информации, перегруженность предложений и пр. Иногда в пресс-релизах государственных органов также встречаются перегруженные оборотами предложения. Мы, в свою очередь, стараемся максимально их упростить. И в этом наш профессионализм".

Директор Информационного агентства также рассказал о деятельности социальных медиа: "Социальные медиа не контролируются законодательством. Я думаю, что значение социальных сетей в стране немного преувеличено. Ссылаться на информацию из соцсетей неправильно. Такими шагами мы придаем соцсетям большую значимость. Наше общество по-прежнему больше верит в новости, чем в социальные сети".