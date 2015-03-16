Facebook расширил список запрещенных к размещению материалов

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Социальная сеть Facebook, которой на регулярной основе пользуются до 1,4 млрд. человек, расширила список запрещенных к публикации на сайте материалов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в соответствии с обнародованными cегодня "Нормами сообщества" Facebook оставил за собой право удалять материалы, связанные, в частности, "с выражением ненависти, запугиванием, употреблением наркотиков, обнародованием изображений обнаженного тела".

По словам главы по управлению глобальной политикой компании Моники Бикерт, новые правила проясняют пользователям, что разрешено, а что запрещено публиковать в соцсети. При этом администрация, как сказала Бикерт, будет по-прежнему полагаться на сообщения пользователей. "Мы дали ясно понять, что запрещаем не только высказывания террористических группировок и их членов, но и выражения поддержки и восхваления вылазок террористических группировок и их главарей", - заявила она в интервью телерадиокомпании BBC.