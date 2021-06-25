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Эльшан Мамедов: К спортивной журналистике не следует относиться равнодушно

Эльшан Мамедов: К спортивной журналистике не следует относиться равнодушно Спортивная журналистика является одной из сфер журналистики, и потому не следует воспринимать ее как ответвление журналистики и относиться равнодушно.
Медиа
25 июня 2021 г. 13:01
Эльшан Мамедов: К спортивной журналистике не следует относиться равнодушно

Спортивная журналистика является одной из сфер журналистики, и потому не следует воспринимать ее как ответвление журналистики и относиться равнодушно.

Об этом член правления Федерации спортивных журналистов Азербайджана, председатель Центра спортивных исследований Эльшан Мамедов сказал на встрече со студентами "Медиа-школы" Report.

Э.Мамедов отметил, что в условиях, когда президент Ильхам Алиев руководит Национальным олимпийским комитетом, а государственные чиновники руководят рядом спортивных федераций, отношение к спортивной журналистике также должно быть адекватным. Отвечая на вопросы о проблемах в сфере спорта, он сказал, что недостатки есть и в спортивной журналистике: "В связи с этим Федерация, которую я представляю, реализует определенные проекты. По итогам встреч с руководством недавно созданного Агентства развития медиа предпринят ряд шагов для спортивных медиа и журналистов".

По словам Э.Мамедова, спортивное комментирование - один из верхних слоев пирамиды в спортивной журналистике: "Спортивный журналист должен пройти долгий путь, чтобы стать комментатором. Спортивное комментирование означает, что ты уже все знаешь о спорте. Нужно следить за новостями, статистикой, проводить анализ. Немаловажную роль играет в этом и ораторское искусство. Нужно уметь поощрять зрителя слушать тебя 90 минут. И такой интерес к проходящему сейчас чемпионату Европы по футболу связан с профессионализмом комментаторов. Иначе зритель уберет звук и будет смотреть саму игру".

Эльшан Мамедов, освещавший различные спортивные соревнования в около 25 странах, рассказал об интересном случае: "В 2013 году, когда я был на Турнире претендентов в столице Великобритании, Лондоне, столкнулся со странным случаем. На этом турнире требуется тишина, при этом каждая партия может длиться 7 часов. Сделавший ход игрок может встать, прогуляться, налить себе чай или кофе. В Лондоне во время одной долгой игры один из зрителей заснул и в зале был слышен его храп. Это немного рассердило российского шахматиста Александра Гришука. В конце концов он подошел к сектору зрителей и попытался разбудить уснувшего зрителя, коснувшись его плеча. Странно то, что когда этот человек проснулся, никто не стал усмехаться".

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Версия на азербайджанском языке ФотоElşən Məmmədov: “İdman jurnalistikasına biganə münasibət olmamalıdır”

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