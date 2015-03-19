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    Дмитрий Киселев объявлен персоной нон грата в Молдавии

    Запрет введен на пять лет

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Генеральный директор информационного агентства "Россия сегодня" (прежнее название - РИА Новости) Дмитрий Киселев и корреспондент ВГТРК Андрей Кондрашов объявлены персонами нон грата в Молдавии.

    "Эти лица упомянуты в списке иностранных граждан, пребывание которых на территории Молдавии запрещено. Соответствующее решение вынесено Бюро по миграции и убежищу. Насколько я знаю, запрет Киселеву и Кондрашову введен на пять лет", - цитирует главу пресс-службы МВД Алину Мерлич РИА Новости.

    Дмитрий Киселев ведет на телеканале "Россия-1" итоговые воскресные новости. Андрей Кондрашов презентовал на прошлой неделе на этом же канале фильм "Крым. Возвращение на Родину", значительную часть которого составляет интервью президента Владимира Путина о его личном участии в мартовских событиях 2014 года в Крыму.

    Ранее президент Молдавии Николай Тимофти призывал запретить въезд в страну ряду российских депутатов, которые, по его словам, "вмешиваются во внутренние дела Молдавии", передает Report со ссылкой на Би-би-си.

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