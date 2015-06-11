Телеканал CNN рассказал о национальном виде спорта Азербайджана- човгане

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Телеканал CNN посвятил сюжет национальному виду спорта Азербайджана - човгану. Как сообщает Report, сюжет показан в рамках рубрики CNN "В дороге" (On the Road) и приурочен к проведению в Азербайджане Первых Европейских игр "Баку-2015".

"Это национальный вид спорта Азербайджана, признанный за его богатую культурную значимость и неразрывно связанный с любимым животным страны, но игра эта не для слабонервных", -отмечается в репортаже.

Авторы сюжета отмечают, что човган - это древняя игра, ее корни можно проследить с середины первого тысячелетия. Правила несложные, однако для игры требуются мастерство и мужество. "Это часть истории Азербайджана... Люди, которые боятся чего-то в жизни, не смогут играть в эту игру", - заявил CNN генеральный секретарь Федерации конного спорта Азербайджана Бахруз Набиев.

При этом игра в човган неразрывно связана с карабахскими скакунами, которые, как отмечается в репортаже, являются охраняемым видом в Азербайджане.

Яшар Гулузаде, который занимается разведением этих животных в лесных предгорьях Шеки, заявил, что одной из причин резкого сокращения популяции карабахских лошадей является армяно-азербайджанский конфликт. И на сегодняшний день правительство Азербайджана предпринимает необходимые шаги для сохранения и увеличения этой породы.

"Карабахские лошади являются символом национального наследия и гордости. Это древняя, национальная порода, которая неотделима от нашей национальной идентичности", - заявил в репортаже CNN представитель министерства сельского хозяйства страны Хандан Раджабли.

Рубрика CNN "В дороге" посвящена культуре, наследию и обычаям стран мира.