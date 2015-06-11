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    Телеканал CNN рассказал о национальном виде спорта Азербайджана- човгане

    Карабахские лошади являются символом национального наследия и гордости

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Телеканал CNN посвятил сюжет национальному виду спорта Азербайджана - човгану. Как сообщает Report, сюжет показан в рамках рубрики CNN "В дороге" (On the Road)   и приурочен к проведению в Азербайджане Первых Европейских игр "Баку-2015". 

    "Это национальный вид спорта Азербайджана, признанный за его богатую  культурную значимость и неразрывно связанный  с любимым животным страны,  но игра эта не для слабонервных", -отмечается в репортаже. 

    Авторы сюжета отмечают, что човган - это древняя игра, ее корни можно проследить с середины первого тысячелетия. Правила несложные, однако для игры  требуются мастерство и мужество. "Это часть истории Азербайджана... Люди, которые боятся чего-то в жизни, не смогут играть в эту игру", - заявил CNN генеральный секретарь Федерации конного спорта Азербайджана Бахруз Набиев. 

    При этом игра в човган неразрывно связана с карабахскими скакунами, которые, как отмечается в репортаже, являются охраняемым видом в Азербайджане.

    Яшар Гулузаде, который занимается разведением этих животных в лесных предгорьях Шеки, заявил, что одной из причин резкого сокращения популяции карабахских лошадей является армяно-азербайджанский конфликт. И на сегодняшний день правительство Азербайджана предпринимает необходимые шаги для сохранения и увеличения этой породы. 

    "Карабахские лошади являются символом национального наследия и гордости. Это древняя, национальная порода, которая неотделима от нашей национальной идентичности", - заявил в репортаже CNN представитель министерства сельского хозяйства страны Хандан Раджабли. 

    Рубрика CNN "В дороге" посвящена культуре, наследию и обычаям стран мира. 

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