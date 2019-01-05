Член мониторинговой группы: В названии телерадиопередач чаще используются заимствованные слова

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ "Каждое сказанное на телерадио слово, в том числе название, должно соответствовать лексической норме".

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованной в "Халг газети" статье старшего преподавателя кафедры языкознания БГУ, члена мониторинговой группы Национального Совета телевидения и радио (НСТР) Азербайджана Тараны Исмаиловой.

По ее словам, в названии телерадиопередач чаще используются заимствованные слова: "В списке телепередач с чуждыми нам названиями лидирует телеканал Lider, а среди радиоканалов - 100.5 FM. Не только в названиях передач, но и в названиях самих телеканалов много иностранных слов: Lider, Space, Antenn, Jazz FM, Space 104 FM, Media FM, Avto FM. В этой связи отметим, что в ноябре 2015 года глава государства Ильхам Алиев в своей речи на собрании по случаю 70-летия Национальной Академии Наук особо отметил важность обеспечения защиты от внешних воздействий и чистоты государственного языка, заявил о недопустимости излишнего использования чуждых нашему языку фраз".