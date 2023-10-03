Baku TV выдана лицензия на спутниковое вещание

Baku TV выдана лицензия на спутниковое вещание.

Baku TV выдана лицензия на спутниковое вещание.

Как сообщили Report в Аудиовизуальном совете, решение принято в ходе внеочередного заседания совета.

Отмечено, что на заседании обсуждались успешные локальные антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджанской Республикой на территории Карабахского экономического района, ситуация, сложившаяся в регионе после этих мероприятий, вопрос информационного обеспечения населения, проживающего в этом регионе, и обеспечение реинтеграции региона в общегосударственное информационное пространство, а также обращение ООО Baku TV и ЗАО "Азербайджанское теле-и радиовещание" в Аудиовизуальный совет с целью получения лицензии.

Учитывая неотложность создания объективного и оперативного информационного обеспечения населения, проживающего на территории Карабахского экономического района, Аудиовизуальный совет принял решение о предоставлении лицензий Baku TV и "Азербайджанскому теле-и радиовещанию" (название радиоредакции - "Азербайджанское международное радио").