​Бакинский координатор проектов ОБСЕ и Совет прессы Азербайджана проведут тренинг для журналистов

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Бакинский координатор проектов ОБСЕ и Совет прессы Азербайджана начали прием заявок от журналистов, желающих участвовать в тренинге по подготовке репортажей/статей о бытовом и гендерном насилии.

Об этом заявили Report в Совете прессы.

Целью тренинга является информирование журналистов о феномене бытового и гендерного насилия, в том числе о профессиональных и этических принципах, которые необходимо учитывать при подготовке соответствующих статей.

В рамках проекта будут организованы два трехдневных тренинга. Первый - в июне этого года для журналистов из Баку, второй - в октябре для журналистов из регионов. Для прохождения тренингов будут выбраны 40 журналистов.

Заявки необходимо отправить в офис Бакинского координатора проектов ОБСЕ (e-mail: Aygun.Huseynli@osce.org) до 12 июня.