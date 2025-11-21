Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Байрактар: Центр медиамастерства расширит возможности в стратегических коммуникациях

    Медиа
    • 21 ноября, 2025
    • 11:57
    Байрактар: Центр медиамастерства расширит возможности в стратегических коммуникациях

    Создание Центра медиамастерства в рамках D-8 станет важным шагом для укрепления медийного сотрудничества и расширения коллективных возможностей стран-участниц в сфере стратегических коммуникаций.

    Как передает Report, об этом заявил руководитель Департамента стратегических коммуникаций и управления кризисными ситуациями Управления по коммуникациям при президенте Турции - доцент Бора Байрактар на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

    Он поблагодарил Азербайджан за проведение форума и подчеркнул значимость присоединения страны к семье D-8. По словам Байрактара, современная коммуникационная среда стремительно меняется: цифровые технологии прочно входят в повседневную жизнь, а глобальные вызовы - войны, кризисы и неопределенности говорят о необходимости коммуникаций за пределами национальных границ.

    "Мы уверены, что создаваемый Центр медиамастерства D-8 укрепит наше сотрудничество в медийной сфере и повысит коллективные возможности в стратегических коммуникациях. Турция готова делиться накопленным опытом и поддерживать международную координацию при формировании центра", - сказал Байрактар.

    Он выразил надежду, что медиафорум D-8 преобразует дух братства и партнерства между странами в конкретные достижения в сфере информации и коммуникаций.

    Bora Bayraktar: Media Mükəmməllik Mərkəzi strateji kommunikasiyalarda imkanları genişləndirəcək
    Bayraktar: Media Excellence Center to expand capabilities in strategic communications

