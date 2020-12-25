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AzTV начало вещать в Шуше

AzTV начало вещать в Шуше Азербайджанское телевидение (AzTV) начало вещание в Шуше.
Медиа
25 декабря 2020 г. 18:24
AzTV начало вещать в Шуше

Азербайджанское телевидение (AzTV) начало вещание в Шуше.

Как сообщили Report в отделе социального медиа и связей с общественностью AzTV, в Шуше теперь можно смотреть Азербайджанское телевидение и слушать радио 105 FM.

“Через несколько дней после окончания войны мы начали работу по восстановлению вещания нашего телевидения. Было установлено передающее оборудование, и с тех пор можно смотреть телеканал в Шуше и слушать радио. Наша главная цель - в скором времени восстановить вещание на всех освобожденных от оккупации землях”, - сказали в ведомстве.

Кроме того, предусматривается создание Шушинского бюро AzTV.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzTV Şuşada yayıma başlayıb

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