AzTV начало вещать в Шуше

Азербайджанское телевидение (AzTV) начало вещание в Шуше.

Азербайджанское телевидение (AzTV) начало вещание в Шуше.

Как сообщили Report в отделе социального медиа и связей с общественностью AzTV, в Шуше теперь можно смотреть Азербайджанское телевидение и слушать радио 105 FM.

“Через несколько дней после окончания войны мы начали работу по восстановлению вещания нашего телевидения. Было установлено передающее оборудование, и с тех пор можно смотреть телеканал в Шуше и слушать радио. Наша главная цель - в скором времени восстановить вещание на всех освобожденных от оккупации землях”, - сказали в ведомстве.

Кроме того, предусматривается создание Шушинского бюро AzTV.