Азербайджан отмечает 144-летие национальной печати

Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной печати.

Как сообщает Report, 144 года назад, 22 июля 1875 года, вышел в свет первый номер газеты "Экинчи", учрежденной одним из выдающихся представителей движения просвещения своего времени Гасан беком Зардаби, и тем самым были заложены основы национальной печати в Азербайджане.

"Экинчи" заложил фундамент истинной демократической и народной прессы на азербайджанском языке, газета, всего 56 номеров которой увидели свет, стала глашатаем народа, знаменосцем азербайджанской журналистики.

Издаваемые в последующие годы известными представителями интеллигенции такие газеты и журналы как "Зия", "Кяшкюль", "Шерги-рус", "Иршад", "Молла Насреддин" продолжили традиции "Экинчи". Основной целью этих органов печати была борьба с невежеством, несправедливостью и просветительская деятельность.

Азербайджанская печать на своем богатом и славном пути прошла несколько этапов. В период Азербайджанской Демократической Республики были заложены основы свободной печати, нового подхода к происходящим событиям. Следующий этап охватывает период после оккупации АДР большевиками. С периодом коммунистической диктатуры связаны 70 лет 140-летней истории печати. В тот период азербайджанская печать затрагивала существующие проблемы, прибегая к скрытому подтексту, потому что печать была рупором проводимой СССР политики, идеологии. В то время иначе думать и писать запрещалось.

Начиная со второй половины 80-х годов прошлого столетия азербайджанская печать вступает в новый этап развития. Это также период становления азербайджанской государственности, демократического государственного устройства. Основы данного этапа развития заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, который всегда высоко ценил влияние печати на общество, проводил последовательные мероприятия, направленные на развитие свободы печати и слова, укрепление материально-технической базы средств массовой информации. В период независимости Гейдар Алиев также подписал первый указ об азербайджанской печати.

В целом, общенациональный лидер подписал более 10-ти распоряжений и указов, связанных с решением проблем печати. В 1999 году принят отвечающий международным требованиям закон "О средствах массовой информации". Распоряжением Гейдара Алиева от 6 августа 1998 года в Азербайджане упразднена цензура.

В стране уделяется большое внимание развитию СМИ, свободе печати и слова. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 31 июля 2008 года утверждена "Концепция государственной поддержки развития СМИ Азербайджанской Республики", спустя год, 3 апреля 2009 года, создан Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте, что стало важным шагом, направленным на развитие свободной прессы, укрепление материально-технической базы СМИ, улучшение социально-экономического состояния журналистов.

Распоряжения о проведении юбилеев национальной печати, оказании единовременной помощи СМИ, проведении мероприятий по усилению социальной защиты работников печати, а также присвоении журналистам почетных званий за заслуги в развитии национальной печати также являются составной частью заботы о работниках печати.

С большой симпатией было встречено распоряжение президента Ильхама Алиева "Об усилении социальной защиты работников азербайджанской печати". В 2010 году Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации из Резервного фонда президента было выделено 5 млн манатов с целью улучшения жилищно-бытовых условий работников прессы и строительства для них жилых домов, что расценивается как важное событие в истории печати.

В 2013 и 2017 году президент Азербайджана Ильхам Алиев по случаю Дня национальной печати принял участие в церемонии распределения квартир в доме, построенном для журналистов. Глава государства подписал распоряжение о строительстве третьего жилого дома для журналистов в 2017 году. Продолжается строительство третьего жилого дома для журналистов. Ожидается, что здание будет сдано в эксплуатацию в июле 2020 года.