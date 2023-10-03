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Азербайджанскому международному радио выдана лицензия на вещание в Карабахе

Азербайджанскому международному радио выдана лицензия на вещание в Карабахе Азербайджанскому международному радио выдана лицензия на вещание в Карабахе.
Медиа
3 октября 2023 г. 17:29
Азербайджанскому международному радио выдана лицензия на вещание в Карабахе

Азербайджанскому международному радио выдана лицензия на вещание в Карабахе.

Как сообщили Report в Аудиовизуальном совете, решение принято в ходе внеочередного заседания совета.

Было отмечено, что Аудиовизуальный совет, учитывая необходимость обеспечения жителей Карабахского экономического района объективной и оперативной информацией, принял решение о выдаче лицензии ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" в качестве общенационального наземного радиовещателя (название радиоредакции - "Азербайджанское международное радио").

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Версия на английском языке Azerbaijan International Radio granted license to broadcast in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna Qarabağda yayım üçün lisenziya verilib

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