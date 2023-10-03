Азербайджанскому международному радио выдана лицензия на вещание в Карабахе

Азербайджанскому международному радио выдана лицензия на вещание в Карабахе.

Азербайджанскому международному радио выдана лицензия на вещание в Карабахе.

Как сообщили Report в Аудиовизуальном совете, решение принято в ходе внеочередного заседания совета.

Было отмечено, что Аудиовизуальный совет, учитывая необходимость обеспечения жителей Карабахского экономического района объективной и оперативной информацией, принял решение о выдаче лицензии ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" в качестве общенационального наземного радиовещателя (название радиоредакции - "Азербайджанское международное радио").