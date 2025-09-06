Азербайджан расширяет медиапартнерство с Китаем

Делегация из представителей Центра социальных исследований, Центра анализа международных отношений и Агентства развития медиа Азербайджана (MEDIA) во главе с исполнительным директором MEDIA Ахмедом Исмаиловым принимает участие в Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга в китайской провинции Юньнань.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие около 500 представителей более 260 организаций из 110 стран.

Форум предоставляет возможность для достижения консенсуса по вопросам мира, выявления факторов развития, изучения новых путей сотрудничества и диалога между цивилизациями.

В рамках мероприятия также состоялась церемония обмена Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области СМИ между Агентством развития медиа Азербайджана и информационным агентством "Синьхуа" Китайской Народной Республики, подписанным Ахмедом Исмаиловым и председателем "Синьхуа" Фу Хуа.

В рамках форума будут организованы пленарные заседания, 4-й Юньнаньский международный форум по коммуникациям, технологиям искусственного интеллекта и медиа, Форум аналитических центров Глобального Юга, Форум молодежного диалога Глобального Юга и Форум всемирного наследия Глобального Юга, будет создана Совместная сеть коммуникационного партнерства Глобального Юга.