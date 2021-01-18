Азербайджан и Турция создают медиаплатформу

Между Азербайджаном и Турцией создается совместная медиаплатформа

Между Азербайджаном и Турцией создается совместная медиаплатформа.

Как передает Report, об этом говорится в законопроекте об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой о стратегическом сотрудничестве в области СМИ".

В документе говорится, что целью совместной медиаплатформы является установление стратегического медиа-партнерства путем укрепления двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией и сотрудничества в области СМИ и коммуникаций.

Документ будет обсужден на заседании парламентского комитета по правам человека 19 января.