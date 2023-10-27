Аудиовизуальный совет отозвал лицензии ряда операторов вещания

Аудиовизуальный совет отозвал лицензии ряда операторов вещания.

Аудиовизуальный совет отозвал лицензии ряда операторов вещания.

Как сообщает Report, решение было принято по итогам заседания Аудиовизуального совета.

Темой заседания были обращения в совет от ряда операторов, предоставляющих услуги ретрансляции иностранных телеканалов, об аннулировании их лицензий.

Был заслушан отчет отдела правового и международного сотрудничества.

По итогам заседания совет принял решение об аннулировании лицензий ООО "Albax TV", ООО "Real Telecom" и ООО "Şam".

Также была аннулирована лицензия ООО "RA Technologies" в связи с отсутствием телерадиовещательной деятельности на протяжении более 6 месяцев.