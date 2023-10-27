Аудиовизуальный совет отозвал лицензии ряда операторов вещания.
Как сообщает Report, решение было принято по итогам заседания Аудиовизуального совета.
Темой заседания были обращения в совет от ряда операторов, предоставляющих услуги ретрансляции иностранных телеканалов, об аннулировании их лицензий.
Был заслушан отчет отдела правового и международного сотрудничества.
По итогам заседания совет принял решение об аннулировании лицензий ООО "Albax TV", ООО "Real Telecom" и ООО "Şam".
Также была аннулирована лицензия ООО "RA Technologies" в связи с отсутствием телерадиовещательной деятельности на протяжении более 6 месяцев.