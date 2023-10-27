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Аудиовизуальный совет отозвал лицензии ряда операторов вещания

Аудиовизуальный совет отозвал лицензии ряда операторов вещания Аудиовизуальный совет отозвал лицензии ряда операторов вещания.
Медиа
27 октября 2023 г. 14:54
Аудиовизуальный совет отозвал лицензии ряда операторов вещания

Аудиовизуальный совет отозвал лицензии ряда операторов вещания.

Как сообщает Report, решение было принято по итогам заседания Аудиовизуального совета.

Темой заседания были обращения в совет от ряда операторов, предоставляющих услуги ретрансляции иностранных телеканалов, об аннулировании их лицензий.

Был заслушан отчет отдела правового и международного сотрудничества.

По итогам заседания совет принял решение об аннулировании лицензий ООО "Albax TV", ООО "Real Telecom" и ООО "Şam".

Также была аннулирована лицензия ООО "RA Technologies" в связи с отсутствием телерадиовещательной деятельности на протяжении более 6 месяцев.

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