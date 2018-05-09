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    ARB Media Qrup прокомментировало объединение двух местных телеканалов

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ ARB Media Qrup прокомментировало приостановку деятельности ООО Region TV и объединение с ООО Türkel TV.

    Представитель ARB Media Qrup Исмаил Рагимов сообщил Report, что данные шаги предпринимаются в рамках внутренних процедурных правил медиа-группы и служат усовершенствованию структуры, оптимизации деловой и финансовой направленности.

    "Этот вопрос не скажется на вещательной концепции и эфирном контенте каналов", - сказал И.Гасанов.

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