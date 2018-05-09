ARB Media Qrup прокомментировало объединение двух местных телеканалов

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ ARB Media Qrup прокомментировало приостановку деятельности ООО Region TV и объединение с ООО Türkel TV.

Представитель ARB Media Qrup Исмаил Рагимов сообщил Report, что данные шаги предпринимаются в рамках внутренних процедурных правил медиа-группы и служат усовершенствованию структуры, оптимизации деловой и финансовой направленности.

"Этот вопрос не скажется на вещательной концепции и эфирном контенте каналов", - сказал И.Гасанов.