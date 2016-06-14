​ANS TV подписал представленный НСТР контракт

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ ANS TV подписал контракт, представленный Национальным советом телерадиовещания (НСТР) касательно финансовой помощи.

Об этом Report сообщил руководитель аппарата НСТР Тогрул Мамедов.

По его словам, согласно распоряжению президента Азербайджана об оказании частным вещателям одновременной финансовой помощи, на счет ANS TV было перечислено 333 333 маната.

Отметим, что согласно распоряжению президента Азербайджана от 12 мая 2016 года, частным телевещателям выделена единовременная финансовая помощь. Средства были поровну распределены между телеканалами ATV, ANS TV, Xəzər TV, Space TV, Lider TV, Region TV. Каждому из них причитается по 333 333 маната.