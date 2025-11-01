Алиджан Алибейоглу: Мы с нетерпением ждали освобождения Азербайджаном своих земель
Медиа
- 01 ноября, 2025
- 20:24
Турция с большим нетерпением ждала освобождения азербайджанских земель от многолетней армянской оккупации.
Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил председатель Совета директоров Serhat TV Алиджан Алибейоглу журналистам накануне очередной поездки в Карабах.
"Я впервые посетил Баку в 1989 году, то есть во времена Советского Союза. Это будет моя вторая поездка в Баку, но в Карабах я еду впервые. Наконец, спустя 30 лет мечты стали реальностью. Мы тоже хотим увидеть эти места", - сказал он, уточнив, что завтра из Баку отправится в Карабах.
