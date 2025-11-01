Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Алиджан Алибейоглу: Мы с нетерпением ждали освобождения Азербайджаном своих земель

    Медиа
    • 01 ноября, 2025
    • 20:24
    Алиджан Алибейоглу: Мы с нетерпением ждали освобождения Азербайджаном своих земель

    Турция с большим нетерпением ждала освобождения азербайджанских земель от многолетней армянской оккупации.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил председатель Совета директоров Serhat TV Алиджан Алибейоглу журналистам накануне очередной поездки в Карабах.

    "Я впервые посетил Баку в 1989 году, то есть во времена Советского Союза. Это будет моя вторая поездка в Баку, но в Карабах я еду впервые. Наконец, спустя 30 лет мечты стали реальностью. Мы тоже хотим увидеть эти места", - сказал он, уточнив, что завтра из Баку отправится в Карабах.

    Карабах Serhat TV
    Alican Alibeyoğlu: İşğalda olan Azərbaycan torpaqlarının qaytarılmasını böyük həsrətlə gözləmişik

    Последние новости

    20:46

    Литва привлечет добровольческие структуры к борьбе с воздушной контрабандой

    Другие страны
    20:32

    В России выдворят более 7 тысяч иностранцев за нарушения миграционного законодательства

    В регионе
    20:24

    Алиджан Алибейоглу: Мы с нетерпением ждали освобождения Азербайджаном своих земель

    Медиа
    20:11

    "Араз-Нахчыван" вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

    Футбол
    20:07

    После свержения режима Асада в Сирию из Турции вернулись 550 тысяч человек

    В регионе
    20:05

    Посол: Украина и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения

    Внешняя политика
    20:00

    Джаббар Шыкташ: Каждый мой визит в Карабах показывает новые этапы развития и восстановления

    Карабах
    19:54

    Посол Израиля: В Карабахе наблюдается невероятный прогресс

    Внутренняя политика
    19:42
    Фото

    Турецкие журналисты ознакомились с инновациями в сфере ИКТ в Нахчыване

    Медиа
    Лента новостей