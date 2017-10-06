Али Гасанов: Руководители телевидения и СМИ должны осознавать ответственность

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "В последнее время нарушение норм азербайджанского языка стало тенденцией. Правительство Азербайджана предпринимает шаги для сохранения норм языка".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал на мероприятии на тему "Роль СМИ в сохранении и развитии азербайджанского литературного языка".

Помощник президента отметил, что здесь есть ответственность не только СМИ, но и каждого: "Нельзя обвинять только телевидение. Так как телеведущий до того как дошел до этого места прошел много этапов. Здесь важную роль играют семья, образование. Азербайджанский язык живет благодаря гражданам Азербайджана. Мы очень хотели бы, чтобы ведущие были грамотными. Наряду с этим приятный внешний вид ведущих тоже значим".

А. Гасанов сообщил, что за последние 10 лет в Азербайджане борьба за искусственный рейтинг также сыграла роль в этом деле: "Подобными обсуждениями мы стараемся предотвратить негативные явления. Руководители телевидения и СМИ должны осознавать ответственность. Потому что они представляют образец. Нужно приводить в пример людей, которые в силах представлять народ Азербайджана".

Помощник президента также коснулся вопроса специализации в СМИ: "Иногда бывает, что журналистов, пишущих о спорте, отправляют на мероприятия, связанные с медициной. Что может в этом случае написать журналист?!".