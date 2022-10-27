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Ахмед Исмайлов: Азербайджанские медиа вступили в этап новых реформ

Ахмед Исмайлов: Азербайджанские медиа вступили в этап новых реформ "Азербайджанские медиа вступили в этап новых реформ, чтобы адаптироваться под современные вызовы и реагировать более оперативно".
Медиа
27 октября 2022 г. 11:49
Ахмед Исмайлов: Азербайджанские медиа вступили в этап новых реформ

"Азербайджанские медиа вступили в этап новых реформ, чтобы адаптироваться под современные вызовы и реагировать более оперативно".

Как передает Report, об этом исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов сказал на проходящем сегодня в Баку I заседании регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств.

По его словам, с каждым днем расширяется пространство цифровых медиа, которые превратились в новый тренд современного мира, и влияют на национальную информационную среду стран. В глобализирующемся мире стремительный процесс информационного обмена практически охватил все страны.

Ахмед Исмайлов отметил, что за период своей деятельности агентство MEDİA смогло наладить надежные отношения с такими авторитетными местными и международными организациями, как Университет ADA, Al Jazeera, Haber Global, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации, Anadolu Ajansı: "Нужна солидарность журналистов всего тюркского мира, чтобы доносить правду о наших странах до международной аудитории. Считаем, что связи тюркского мира, которые укрепляются, руководствуясь идеей единства, солидарности и сотрудничества, будут успешно продолжаться и в сфере медиа. Для обеспечения международного сообщества объективной информацией о тюркском мире, мы должны повысить наш профессионализм и бдительность, укрепить наше единство".

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Версия на английском языке Ahmad Ismayilov: 'Azerbaijani media has entered stage of new reforms'
Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov: "Azərbaycan mediası yeni islahatlar mərhələsinə qədəm qoyub"

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