MEDİA представлена на конференции Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) представлено на конференции Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ).

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) представлено на конференции Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ).

Как сообщили Report в агентстве, на традиционном заседании БДИПЧ ОБСЕ в Польше принимает участие руководитель рабочей группы по международным отношениям и стратегическому планированию Агентства Расим Багиров.

Выступая на конференции, Р.Багиров отметил, что в эпоху устойчивого развития информационных технологий и глобальной коммуникации роль и значение СМИ еще больше возрастают.

По его словам, MEDİA действует в направлении оказания поддержки развитию СМИ, продолжения институционального строительства, а также содействия внедрению коммуникационных технологий и инноваций в этой сфере.