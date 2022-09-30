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MEDİA представлена на конференции Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека

MEDİA представлена на конференции Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) представлено на конференции Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ).
Медиа
30 сентября 2022 г. 17:33
MEDİA представлена на конференции Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) представлено на конференции Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ).

Как сообщили Report в агентстве, на традиционном заседании БДИПЧ ОБСЕ в Польше принимает участие руководитель рабочей группы по международным отношениям и стратегическому планированию Агентства Расим Багиров.

Выступая на конференции, Р.Багиров отметил, что в эпоху устойчивого развития информационных технологий и глобальной коммуникации роль и значение СМИ еще больше возрастают.

По его словам, MEDİA действует в направлении оказания поддержки развитию СМИ, продолжения институционального строительства, а также содействия внедрению коммуникационных технологий и инноваций в этой сфере.

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Версия на английском языке ФотоMEDIA represented at ODIHR conference
Версия на азербайджанском языке ФотоMEDİA ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun konfransında təmsil olunur

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